Более 1,5 тысяч дворов благоустроили в 2018 году на средства от платной парковки

Более 1,5 тысячи дворов благоустроили в 2018 году на средства от платной парковки
В Москве на средства от платных парковок с начала текущего года благоустроили более 1,5 тысячи дворов. В этом году от парковок префектуры столичных округов получили порядка 4,2 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Как отмечается, в разных районах Москвы на средства от парковок обустроили детские и спортивные площадки, высадили деревья и кустарники. Также были организованы парки и скверы, отремонтировали дороги.
Также специалисты провели работы по улучшению доступности к объектам городской среды для маломобильных граждан.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Гольяново в следующем году приведут в порядок около 20 дворовых территорий. Во дворах обновят газон и установят газонные ограждения. По 24 адресам планируют обустроить детские площадки. Также там установят от четырех до 20 единиц игрового оборудования, детские игровые комплексы, урны, скамейки, уложат резиновое покрытие.
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