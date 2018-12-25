В районе Гольяново в 2019 году планируют благоустроить 20 дворов

Фото: портал Москва 24/Елена Долматова

В столичном районе Гольяново в следующем году приведут в порядок около 20 дворовых территорий, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в префектуре Восточного округа столицы, в 2019 году запланировано выполнить благоустроительные работы по 24 адресам. Во дворах обновят газон и установят газонные ограждения.

По всем адресам будут обустроены детские площадки. Установят от четырех до 20 единиц игрового оборудования, детские игровые комплексы, урны, скамейки, уложат резиновое покрытие.

Ранее сообщалось, что благоустройство 40 дворовых территорий проведут в данном районе до конца 2018 года.

Отмечается, что в скором времени в России появятся цифровые паспорта жилых домов и дворовых территории. Новый документ поможет оценить реальное состояние объектов, а также отследить в режиме онлайн количество и частоту аварий. По словам экспертов, благодаря такой системе специалисты смогут точнее определять необходимость ремонта.

Цифровые паспорта также пригодятся во время выбора новой квартиры. У покупателя будет вся информация о состоянии дома и прилегающих к нему территорий.