Три млн кубометров снега вывезли из Москвы с 1 декабря

На снегосплавных пунктах столицы утилизировали около трех миллионов кубометров снега, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, с начала сезона в столице выпало около 50 сантиметров снега. Только за выходные дни прирост снега местами достиг шести сантиметров, в понедельник ожидается еще четыре сантиметра.
Бирюков подчеркнул, что только за последние сутки с улично-дорожной сети вывезли почти 280 тысяч кубометров снега. Он заявил, что снегосплавные пункты города работают круглосуточно. В непрерывном режиме проводятся и работы по очистке от снега объектов улично-дорожной сети, пешеходных зон, дворовых территорий, внутриквартальных проездов.
Заммэра отметил, что для этого привлечено около восьми тысяч единиц различной снегоуборочной техники.
Ранее сообщалось, что снег в Москве будет идти до конца года. При этом температура в столице будет укладываться в рамки климатическом нормы. Наступившая неделя будет снежной, снег будет идти практически ежедневно, то усиливаясь, то ослабевая.
Специалисты также отметили, что самой холодной ночью недели станет ночь на среду, 26 декабря. В этот день температура в столичном регионе опустится до -9...-14 градусов. А самым теплым днем может стать суббота. К вечеру 29 декабря столбики термометров могут подняться до -2...-3 градусов. Согласно прогнозам метеорологов, москвичей ждет умеренно морозный Новый год.
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