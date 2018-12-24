Три млн кубометров снега вывезли из Москвы с 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На снегосплавных пунктах столицы утилизировали около трех миллионов кубометров снега, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, с начала сезона в столице выпало около 50 сантиметров снега. Только за выходные дни прирост снега местами достиг шести сантиметров, в понедельник ожидается еще четыре сантиметра.

Бирюков подчеркнул, что только за последние сутки с улично-дорожной сети вывезли почти 280 тысяч кубометров снега. Он заявил, что снегосплавные пункты города работают круглосуточно. В непрерывном режиме проводятся и работы по очистке от снега объектов улично-дорожной сети, пешеходных зон, дворовых территорий, внутриквартальных проездов.

Заммэра отметил, что для этого привлечено около восьми тысяч единиц различной снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что снег в Москве будет идти до конца года. При этом температура в столице будет укладываться в рамки климатическом нормы. Наступившая неделя будет снежной, снег будет идти практически ежедневно, то усиливаясь, то ослабевая.

Специалисты также отметили, что самой холодной ночью недели станет ночь на среду, 26 декабря. В этот день температура в столичном регионе опустится до -9...-14 градусов. А самым теплым днем может стать суббота. К вечеру 29 декабря столбики термометров могут подняться до -2...-3 градусов. Согласно прогнозам метеорологов, москвичей ждет умеренно морозный Новый год.