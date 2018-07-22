Создание единой схемы водоснабжения планируют завершить в ТиНАО в 2021 году

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Работы по созданию единой схемы водоснабжения и реорганизации системы канализации планируют завершить в ТиНАО в 2021 году. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"В ближайшие три года в ТиНАО планируем сделать единую схему водоснабжения округа, реорганизовать систему канализации, развивать теплосети и линии электропередачи, инженерную инфраструктуру АДЦ в поселке Коммунарка", – написал мэр.

Ранее сообщалось, что город выделит 14 миллиардов рублей на инженерную инфраструктуру в ТиНАО. Масштабные проекты в округе, обеспечивающие водо-, энерго-, газо- и теплоснабжение, реализуются параллельно. В 2018 году должны достроить водопровода от сетей "Мосводоканала" для жителей четырех поселений ТиНАО. Дальнейшее развитие сети рассчитано до 2025 года.

К 2035 году вырастут объемы потребления и других ресурсов ЖКХ в ТиНАО, так что она округ станем сопоставима с остальной частью Москвы.