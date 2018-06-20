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20 июня 2018, 14:16

Город

Водолазы проверят состояние подводного газопровода рядом с памятником Петру I

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водолазы проверят состояние подводного газопровода на дне Москвы-реки в районе Якиманской набережной, сообщает Агентство "Москва".

В частности специалисты изучат состояние Голутвинского дюкера, расположенного возле памятника Петру Великому.

Дюкер находится на глубине около пяти метров под водой. Уже более полувека он питает стратегические объекты мегаполиса. В частности, дюкер является источником подачи газа крупной ГЭС-1.

Работы по диагностике пройдут 21 июня.

ЖКХ безопасность

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