Власти Москвы оценили работу коммунальщиков в дни ЧМ на "отлично"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Коммунальные службы Москвы справились со своей работой во время чемпионата мира по футболу на "отлично", заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, месяц для городских служб выдался напряженным – все они работали в усиленном режиме. Например, в центре столицы количество вывезенного мусора в отдельные дни турнира увеличилось примерно в 20–30 раз.
"Если в обычное время в пределах Кремлевского кольца ежедневно вывозится 2–3 грузовика бытового мусора, то в первые дни турнира их количество выросло до 12, а в разгар чемпионата – до 25–30", – сказал заммэра журналистам.
Улицы города ежедневно отмывали шампунем, отметил Бирюков, подчеркнув, что уборку приходилось проводить уже после гуляний – примерно с трех до шести утра.
Ранее сообщалось, что около 100 тысяч человек и до семи тысяч единиц техники ежедневно участвовали в уборке столицы в период проведения чемпионата мира по футболу.
Иностранные болельщики не нанесли никакого ущерба городу. Перед чемпионатом были выделены дополнительные средства на обустройство фан-зоны, территории вокруг МГУ, пешеходной зоны вокруг Тушино, подходов к метро.
Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве матчи принимали стадионы "Лужники" и "Спартак". Победителем мундиаля во второй раз стала сборная Франции, одержавшая победу над командой Хорватии со счетом 4:2 в финальной игре.
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