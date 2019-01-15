Мосэнергосбыт исполнил предупреждение московского УФАС

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Мосэнергосбыт выполнил предупреждение московского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

"Ведомство установило, что Мосэнергосбыт навязывал управляющей компании многоквартирного дома невыгодные условия договора. Мосэнергосбыт во исполнение предупреждения предпринял действия, направленные на исключение спорного обязательства из договора, тем самым исполнил предупреждение и избежал административной ответственности", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы ведомства.

Гарантирующий поставщик отказывался исключить из договора обязанность управляющей компании (УК) оплачивать потери электричества в кабельных линиях, которые не относятся к общедомовому имуществу. По факту Мосэнергосбыт возлагал на УК расходы на содержание имущества, которое ей не принадлежит.

В конце 2018 года Мосэнергосбыт выключил рубильники должникам, и в первую очередь тем из них, кто годами накапливал долги за электричество.