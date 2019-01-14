Кровли жилых домов в Химках очищают 26 бригад альпинистов

портал Москва 24/Антон Великжанин

Коммунальщики в Химках организовали ежедневную очистку крыш жилых домов от наледи и сосулек, передает Агентство "Москва".

Сформировано 26 бригад альпинистов, задействованы порядка 60 человек. Людям выдано спецоборудование для работы на высоте. Ежедневно от последствий зимы и снегопада они очищают более 40 кровель.

Муниципальное предприятие "ДЕЗ ЖКУ" имеет на балансе более 320 скатных кровель.

Ранее коммунальщики предупредили москвичей, что из-за ожидаемого потепления на этих выходных на домах будут образовываться большие сосульки.

Между тем, высота московских сугробов достигла уже 36 сантиметров. Это более чем на 10 сантиметров больше нормы.