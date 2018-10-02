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Отопительный сезон в столице начался без происшествий. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков на заседании президиума правительства Москвы.

К прохождению отопительного сезона были своевременно подготовлены более 72 тысяч зданий и сооружений столицы, а также инфраструктура топливно-энергетического хозяйства (тепловые станции, тепловые пункты, газовые сети, электросети, трансформаторные и распределительные подстанции).

Также Бирюков рассказал, что столица полностью готова к зимнему сезону и будущим снегопадам. По словам заммэра, для уборки территории города предстоящей зимой будет задействовано 17,6 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и сформировано 6,5 тысячи бригад. Утилизацию снега будут обеспечивать 56 стационарных и 24 мобильных снегосплавных пунктов.

Для ликвидации повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут быть задействованы 1 273 бригады. Кроме того, подготовлено 745 единиц специализированной техники, свыше 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения. Запас системы энергоснабжения города Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры наружного воздуха до минус 40 градусов.

Тепло в жилые дома и на социальные объекты было подано с 25 сентября, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в связи с многочисленными просьбами жителей.

Ранее МОЭК сообщил, что отопление включено во всех жилых домах и зданиях социальной сферы Москвы. В соответствии с графиком, в первую очередь теплом были обеспечены потребители социальной и жилищной сферы, затем – офисные здания и промышленные предприятия.