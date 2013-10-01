О проблемах с отоплением москвичи могут сообщить по "горячим линиям"

01 октября 2013, 15:25
Мосжилинспекция опубликовала номера "горячих линий" во всех административных округах столицы. По этим телефонам москвичи могут пожаловаться на проблемы с подачей тепла - отсутствие отопления, воздушные пробки, недостаточная температура воздуха в помещении.
В Центральном административном округе по данным вопросам нужно звонить по телефону 8 (495) 360-20-53,
в Северном округе - по телефону 8 (499) 158-13-34,
в Северо-Восточном - 8 (495) 656-68-17,
Восточном - 8 (499) 268-38-36,
в Юго-Восточном административном округе - по номеру 8 (499) 784-92-13,
в Южном округе - 8 (499) 619-63-05,
Юго-Западном - 8 (495) 310-51-27,
Западном - 8 (495) 416-60-21,
Северо-Западном административном округе - 8 (499) 192-98-17,
Зеленоградском округе - 8 (499) 732-35-33
и Троицком и Новомосковском административных округах - 8 (495) 715-78-81.
Кроме того, при возникновении проблем с отоплением можно круглосуточно звонить и на "горячую линию" Мосжилинспекции: 8 (495) 681-77-80, 8 (495) 681-21-45 и 8 (495) 681-20-54.
Сайты по теме
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: