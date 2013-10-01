Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

01 октября 2013, 15:25

О проблемах с отоплением москвичи могут сообщить по "горячим линиям"

ЖКХ горячие линии отопление

Что делать, если в доме нет отопления

Мосжилинспекция опубликовала номера "горячих линий" во всех административных округах столицы. По этим телефонам москвичи могут пожаловаться на проблемы с подачей тепла - отсутствие отопления, воздушные пробки, недостаточная температура воздуха в помещении.

В Центральном административном округе по данным вопросам нужно звонить по телефону 8 (495) 360-20-53,

в Северном округе - по телефону 8 (499) 158-13-34,

в Северо-Восточном - 8 (495) 656-68-17,

Восточном - 8 (499) 268-38-36,

в Юго-Восточном административном округе - по номеру 8 (499) 784-92-13,

в Южном округе - 8 (499) 619-63-05,

Юго-Западном - 8 (495) 310-51-27,

Западном - 8 (495) 416-60-21,

Северо-Западном административном округе - 8 (499) 192-98-17,

Зеленоградском округе - 8 (499) 732-35-33

и Троицком и Новомосковском административных округах - 8 (495) 715-78-81.

Кроме того, при возникновении проблем с отоплением можно круглосуточно звонить и на "горячую линию" Мосжилинспекции: 8 (495) 681-77-80, 8 (495) 681-21-45 и 8 (495) 681-20-54.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать