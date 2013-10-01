О проблемах с отоплением москвичи могут сообщить по "горячим линиям"

Что делать, если в доме нет отопления

Мосжилинспекция опубликовала номера "горячих линий" во всех административных округах столицы. По этим телефонам москвичи могут пожаловаться на проблемы с подачей тепла - отсутствие отопления, воздушные пробки, недостаточная температура воздуха в помещении.

В Центральном административном округе по данным вопросам нужно звонить по телефону 8 (495) 360-20-53,

в Северном округе - по телефону 8 (499) 158-13-34,

в Северо-Восточном - 8 (495) 656-68-17,

Восточном - 8 (499) 268-38-36,

в Юго-Восточном административном округе - по номеру 8 (499) 784-92-13,

в Южном округе - 8 (499) 619-63-05,

Юго-Западном - 8 (495) 310-51-27,

Западном - 8 (495) 416-60-21,

Северо-Западном административном округе - 8 (499) 192-98-17,

Зеленоградском округе - 8 (499) 732-35-33

и Троицком и Новомосковском административных округах - 8 (495) 715-78-81.

Кроме того, при возникновении проблем с отоплением можно круглосуточно звонить и на "горячую линию" Мосжилинспекции: 8 (495) 681-77-80, 8 (495) 681-21-45 и 8 (495) 681-20-54.