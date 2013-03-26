Несколько микрорайонов Зеленограда остались без отопления

Читательница M24.ru Ксения сообщает об аварийном отключении отопления в нескольких микрорайонах Зеленограда.

"В Зеленоградском округе, в 10 микрорайоне отключили отопление. Как сообщили в ДЭЗ, из-за аварии отключили сразу несколько микрорайонов, так что в Зеленограде мороз не только на улице, но и дома", - пишет Ксения.

Как скоро будет восстановлена подача тепла жителям - не уточняется.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.