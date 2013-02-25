Два земельных участка выставят на торги в Зеленограде

В районе Крюково Зеленоградского округа Москвы построят объекты торговли и бытового обслуживания. Реализация на торгах двух земельных участков одобрена на заседании Градостроительно-земельной комиссии.

Первый участок находится по адресу: Крюково, микрорайон 20, Панфиловский проспект, корпус 2002. На этой территории планируется построить торговый комплекс. Площадь объекта составит не более шести тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

На втором участке появится объект торговли или объект бытового обслуживания. Общая площадь сооружения не превысит 700 квадратных метров. Земельный участок расположен по адресу: Крюково, микрорайон 20, владение 2020-2020А.