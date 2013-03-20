Жители сообщают об опасной лестнице в районе Ново-Переделкино

Фото: Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Дмитрий сообщает об ужасном состоянии лестницы, ведущей в супермаркет на западе Москвы.

"В районе Ново-Переделкино по адресу Боровское шоссе, дом №30 лестница, которая ведет к нескольким супермаркетам и небольшим торговым точкам, находится в ужасном состоянии. Для меня это не препятствие, а вот для пенсионеров ходить по ней опасно", - пишет читатель.

