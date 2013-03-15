Припаркованный автомобиль в ЗАО повредило упавшим куском арматуры

Читательница M24.ru Ирина сообщает о падении частей арматуры с площадки строящегося здания. Одним из кусков повредило припаркованный рядом автомобиль.

"Падение арматуры произошло у кинотеатра "Эльдар". При этом там и сейчас продолжают ходить люди и парковаться автомобили. Представитель застройщика утверждает, что арматура могла упасть не с его стройплощадки, однако других рядом просто нет",- пишет читательница.

