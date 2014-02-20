ЗАГСы Москвы не будут работать с 8 по 10 марта

В Москве с 8 по 10 марта будут работать только некоторые ЗАГСы, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 8 марта все органы ЗАГС работать не будут. 9 марта будет производится только государственная регистрация смерти с 9.00 до 16.30 в следующих отделах:

"Чертановский", Ялтинская улица, дом 1а

"Замоскворецкий", Озерковский переулок, дом 4

"Левобережный", Фестивальная улица, дом 9

"Измайловский", 9-я Парковая улица, дом 5а

"Академический", улица Профсоюзная, дом 13/12

"Тушинский", Химкинский бульвар, дом 14

"Вернадский", улица Лобачевского, дом 2

"Бабушкинский", улица Менжинского, дом 23, корпус 1

В понедельник, 10 марта, органы ЗАГС работать не будут, за исключением Замоскворецкого отдела ЗАГС. Здесь будет производится регистрация смерти.

Во все праздничные дни зарегистрировать дату рождения или смерти можно будет в многофункциональных центрах.