20 февраля 2014, 17:50Общество
ЗАГСы Москвы не будут работать с 8 по 10 марта
В Москве с 8 по 10 марта будут работать только некоторые ЗАГСы, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, 8 марта все органы ЗАГС работать не будут. 9 марта будет производится только государственная регистрация смерти с 9.00 до 16.30 в следующих отделах:
- "Чертановский", Ялтинская улица, дом 1а
- "Замоскворецкий", Озерковский переулок, дом 4
- "Левобережный", Фестивальная улица, дом 9
- "Измайловский", 9-я Парковая улица, дом 5а
- "Академический", улица Профсоюзная, дом 13/12
- "Тушинский", Химкинский бульвар, дом 14
- "Вернадский", улица Лобачевского, дом 2
- "Бабушкинский", улица Менжинского, дом 23, корпус 1
В понедельник, 10 марта, органы ЗАГС работать не будут, за исключением Замоскворецкого отдела ЗАГС. Здесь будет производится регистрация смерти.
Во все праздничные дни зарегистрировать дату рождения или смерти можно будет в многофункциональных центрах.