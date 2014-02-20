Форма поиска по сайту

Новости

20 февраля 2014, 17:50

Общество

ЗАГСы Москвы не будут работать с 8 по 10 марта

В Москве с 8 по 10 марта будут работать только некоторые ЗАГСы, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 8 марта все органы ЗАГС работать не будут. 9 марта будет производится только государственная регистрация смерти с 9.00 до 16.30 в следующих отделах:

  • "Чертановский", Ялтинская улица, дом 1а
  • "Замоскворецкий", Озерковский переулок, дом 4
  • "Левобережный", Фестивальная улица, дом 9
  • "Измайловский", 9-я Парковая улица, дом 5а
  • "Академический", улица Профсоюзная, дом 13/12
  • "Тушинский", Химкинский бульвар, дом 14
  • "Вернадский", улица Лобачевского, дом 2
  • "Бабушкинский", улица Менжинского, дом 23, корпус 1

В понедельник, 10 марта, органы ЗАГС работать не будут, за исключением Замоскворецкого отдела ЗАГС. Здесь будет производится регистрация смерти.

Во все праздничные дни зарегистрировать дату рождения или смерти можно будет в многофункциональных центрах.

