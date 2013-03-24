24 марта 2013, 22:30Город
Прорыв канализации устраняют коммунальщики в ЮЗАО
Фото:Читатель M24.ru
Читатель M24.ru Вадим сообщает о прорыве канализации в ЮЗАО.
"На улице Косыгина около 5-го дома прорвало канализацию", - пишет читатель.
На место происшествия прибыли сотрудники аварийных служб.
Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.
Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.RU.