Прорыв канализации устраняют коммунальщики в ЮЗАО

Фото:Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Вадим сообщает о прорыве канализации в ЮЗАО.

"На улице Косыгина около 5-го дома прорвало канализацию", - пишет читатель.

На место происшествия прибыли сотрудники аварийных служб.

