20 марта 2013, 13:58

Жители ЮЗАО жалуются на стихийную торговлю у метро "Университет"

Фото: Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Сергей жалуется на незаконное размещение торговых точек у станции метро Университет на юго-западе Москвы.

"Около выхода из метро "Университет" происходит стихийная торговля. Объекты торговли также незаконно установлены на площади Джавахарлала Неру дом №1", - пишет читатель.

По словам местных жителей, торговля у этой станции метро идет уже много лет, несмотря на постоянные рейды, которые проводят сотрудники управ вместе с полицией.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб - делайте новости вместе с M24.RU.

