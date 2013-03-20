20 марта 2013, 13:58Город
Жители ЮЗАО жалуются на стихийную торговлю у метро "Университет"
Фото: Читатель M24.ru
Читатель M24.ru Сергей жалуется на незаконное размещение торговых точек у станции метро Университет на юго-западе Москвы.
"Около выхода из метро "Университет" происходит стихийная торговля. Объекты торговли также незаконно установлены на площади Джавахарлала Неру дом №1", - пишет читатель.
По словам местных жителей, торговля у этой станции метро идет уже много лет, несмотря на постоянные рейды, которые проводят сотрудники управ вместе с полицией.
Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.
Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб - делайте новости вместе с M24.RU.