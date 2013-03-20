Жители ЮЗАО жалуются на стихийную торговлю у метро "Университет"

Фото: Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Сергей жалуется на незаконное размещение торговых точек у станции метро Университет на юго-западе Москвы.

"Около выхода из метро "Университет" происходит стихийная торговля. Объекты торговли также незаконно установлены на площади Джавахарлала Неру дом №1", - пишет читатель.

По словам местных жителей, торговля у этой станции метро идет уже много лет, несмотря на постоянные рейды, которые проводят сотрудники управ вместе с полицией.

