Велопробег Veloday пройдет в Юго-Восточном округе Москвы

Велопробег по маршруту Марьино-Люблино-Кузьминки пройдет в Юго-Восточном округе 6 июля. Целью мероприятия станет привлечение внимания к доступности этого популярного вида спорта, а также к проблемам благоустройства велодорожек и созданию необходимых условий для городского велопутешествия.

Акция инициирована префектурой округа и проводится при активном участии управы района Марьино и Экологического совета Москвы. Маршрут согласован с дорожной полицией. Колонну велосипедистов будут сопровождать сотрудники ГИБДД, сообщает интерактивная афиша 2do2go.ru.

Велопробег завершится праздником Veloday, который пройдет у главной сцены парка "Кузьминки". Для участников мероприятия организуют лотерею и мастер-классы от лучших велосипедистов страны. Также всех желающих угостят пирогами.

Сбор велосипедистов намечен на 12.00. Старт будет дан под Братеевским мостом на пересечении с Поречной улицей и Батайским проездом.