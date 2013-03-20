Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта 2013, 19:27

Город

Между гаражами в ЮАО был найден вскрытый платежный терминал

Читатели M24.ru сообщают об обнаружении вскрытого платежного терминала около специализированной пожарной части №32.

"На улице Газопровод, дом №4Б между гаражами лежит вскрытый платежный терминал Московского кредитного банка", - уточняют читатели.

Откуда там появился терминал сейчас выясняют сотрудники полиции.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.RU.

ЮАО платежные терминалы новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика