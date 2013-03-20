Между гаражами в ЮАО был найден вскрытый платежный терминал

Читатели M24.ru сообщают об обнаружении вскрытого платежного терминала около специализированной пожарной части №32.

"На улице Газопровод, дом №4Б между гаражами лежит вскрытый платежный терминал Московского кредитного банка", - уточняют читатели.

Откуда там появился терминал сейчас выясняют сотрудники полиции.

