Сервер сайта WikiLeaks продан на интернет-аукционе eBay

На интернет-аукционе eBay продан сервер сайта WikiLeaks, на котором хранились секретные документы американского правительства. 12 сентября лот ушел с молотка за 33 тысячи долларов (первоначальная стоимость составила всего один доллар).

Типовой сервер PowerEdge R410 компании Dell выставил на торги шведский интернет-провайдер Bahnhof, который ранее оказывал WikiLeaks услуги по размещению информации, сообщает ИТАР-ТАСС. На сайте eBay лот описывается как "знаменитое устройство, изменившем мир". При этом уточняется, что сервер, на котором "хранились сотни тысяч американских дипломатических документов", находится в рабочем состоянии и "может быть использован сразу же после покупки".

WikiLeaks обвинили Bahnhof в саморекламе. Но представители провайдера, между тем, заявили, что контракт на использование компанией сервера уже истек, а вся хранившаяся на нем информация удалена, так что WikiLeaks не имеет права предъявлять претензии.

Глава Bahnhof Джон Карлунг отметил, что сервер обладает большой символической ценностью и что все полученные от его продажи средства будут разделены между организациями "Репортеры без границ" и "Фонд 5 июля".

Имя покупателя раскрыто не было: сообщается только, что новый владелец сервера не является гражданином Швеции.