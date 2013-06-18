Лучше всего интернет между метро "Павелецкой" и "Таганской"

"Интернет на колесах. Оказывается самый быстрый WiFi в метро на перегоне между станциями "Павелецкая" и "Таганская". А я думала везде одинаковый, теперь хоть туда-обратно ездить и фильмы качать. Кстати в вагоне пользоваться интернетом могут не больше 7 человек, оказывается", - пишет пользовательница социальной сети Sosedi.ru Анна Рябинина.

Напомним, доступ к сети интернет имеют пассажиры, путь которых лежит по Кольцевой линии метрополитена.

Планируется,что в 2014 году Wi-Fi установят на всех линиях метрополитена, однако на данный момент операторы "Большой Тройки" не утвердили этот проект. В настоящее время бесплатно войти в интернет можно в более 180 вагонах на Кольцевой линии. По состоянию на июнь 2012 года к бесплатному интернету в подземке подключились около 12 миллионов раз. Тогда доступ в сеть в метро обеспечивали непромышленные роутеры.

