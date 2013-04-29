29 апреля 2013, 10:58ЧП
Женщина бросилась под "Аэроэкспресс", идущий от Внуково
Женщина бросилась под поезд "Аэроэкспресс", идущий от международного аэропорта Внуково в центр Москвы, сообщает корреспондент M24.ru.
Инцидент произошел в понедельник, 29 апреля, около 10.10. Поезд успел вовремя затормозить, женщина осталась жива. Никто из пассажиров при экстренном торможении также не пострадал.
В настоящий момент движение поездов на участке от аэропорта Внуково к центру столицы восстановлено.
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