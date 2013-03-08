Во Внуково совершил аварийную посадку Boeing-737

Утром 8 марта в столичном Внуково совершил аварийную посадку самолет Boeing-737. В ходе приземления никто не пострадал.

Как сообщает РИА Новости, самолет, выполнявший рейс Ульяновск-Москва, приземлился из-за проблем с шасси. По предварительным данным, у экипажа сработала предупредительная система неисправности выпуска.

По этой же причине в Шереметьево 7 марта сел Sukhoi Superjet-100, выполнявший рейс Москва – Нижний Новгород. На его борту находились 77 пассажиров и 7 членов экипажа, никто из них не пострадал.