Самолеты из Внуково будут летать в Нью-Йорк и Майами

Компания "Трансаэро" запускает регулярные рейсы в Нью-Йорк и Майами из Внуково. Первый полет в Нью-Йорк состоялся 3 апреля, пока планируется выполняться рейсы пять раз в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а уже с 20 мая полеты станут ежедневными.

На днях в столичном аэропорту побывали представители Администрации транспортной безопасности США. Они провели комплексную проверку систем безопасности всего комплекса. Особое внимание при осмотре Внуково было уделено пропускному режиму, системе обработке багажа, зонам досмотра пассажиров на входе в терминал и в стерильную зону, сообщает пресс-служба аэропорта.

Эксперты высоко оценили уровень безопасности во Внуково, техническую оснащенность почтово-грузового комплекса и цеха бортпитания, а также высказали свои рекомендации по дальнейшему совершенствованию пропускного режима и процедур досмотра.