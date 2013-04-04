Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля 2013, 10:40

Транспорт

Самолеты из Внуково будут летать в Нью-Йорк и Майами

Компания "Трансаэро" запускает регулярные рейсы в Нью-Йорк и Майами из Внуково. Первый полет в Нью-Йорк состоялся 3 апреля, пока планируется выполняться рейсы пять раз в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а уже с 20 мая полеты станут ежедневными.

На днях в столичном аэропорту побывали представители Администрации транспортной безопасности США. Они провели комплексную проверку систем безопасности всего комплекса. Особое внимание при осмотре Внуково было уделено пропускному режиму, системе обработке багажа, зонам досмотра пассажиров на входе в терминал и в стерильную зону, сообщает пресс-служба аэропорта.

Эксперты высоко оценили уровень безопасности во Внуково, техническую оснащенность почтово-грузового комплекса и цеха бортпитания, а также высказали свои рекомендации по дальнейшему совершенствованию пропускного режима и процедур досмотра.

Сайты по теме


Внуково рейсы Нью-Йорк авиа и аэропорты мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика