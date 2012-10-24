Фигурант дела о покушении на Путина обжаловал продление срока ареста

Адвокат Ильи Пьянзина - одного из обвиняемых в подготовке покушения на президента России Владимира Путина - обжаловал решение о продлении срока его ареста, передает РИА Новости.

Ранее срок содержания Пьянзина под стражей был продлен до 25 января. Защитник отметил, что намерен не только обжаловать решение о продлении меры пресечения, но и заявить ходатайство о прекращении дела, так как на Пьянзина оказывали давление.

Обвиняемого доставили в Москву с Украины в конце августа. Помимо покушения на Путина, Пьянзина обвиняют в бандитизме, хранении и изготовлении оружия и боеприпасов. Уголовное дело находится в производстве следственного управления ФСБ.

В феврале спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе нескольких преступников. Из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на Путина, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов президента России.

Если обвинение будет доказано, Пьянзину грозит до 20 лет лишения свободы.