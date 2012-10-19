Следствие просит продлить арест обвиняемого в покушении на Путина

Следствие просит суд продлить до 25 января 2013 года срок ареста одного из подозреваемых в покушении на президента РФ Владимира Путина Ильи Пьянзина, сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Юлия Скотникова.

"Ходатайство будет рассмотрено судом в понедельник, 22 октября, в 10.00", - цитирует Скотникову РИА Новости.

Пьянзину предъявлено обвинение в подготовке покушения на Путина, бандитизме, хранении и изготовлении оружия и боеприпасов. Задержанный не признает себя виновным, утверждая, что был лишь свидетелем, а не участником инкриминируемых ему преступлений.

Позже он дал показания об обстоятельствах создания террористической ячейки в Одессе и подготовке запланированных преступлений. Себя Пьянзин назвал невольным соучастником преступной деятельности, организованной его соседом по квартире чеченцем Русланом Мадаевым.

Напомним, экстремистская группа из трех молодых людей была обезврежена в начале этого года, когда в их конспиративной квартире в Одессе сработала самодельная бомба. В результате взрыва Мадаев погиб, а задержанный Пьянзин рассказал, что взрывчатка готовилась для покушения на Путина и главу Чечни Размана Кадырова.