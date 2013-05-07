07 мая 2013, 16:51Политика
Путин подписал закон о запрете чиновникам иметь счета за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает российским чиновникам иметь счета за границей. Кроме того, членам правительства запретили покупать зарубежные ценные бумаги.
Членам правительства также запрещено пользоваться финансовыми инструментами - фьючерсами, свопами, опционами и другими, сообщает РИА Новости.
Запрет распространяется на детей и супругов чиновников.
Напомним, в ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме, за него проголосовали 443 парламентария.
Запрет касается лиц, замещающих государственные должности, должности первого заместителя и заместителей Генпрокурора, должности членов Совета директоров Центрального банка, государственные должности субъектов, должности федеральной государственной службы, должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов.