В рамках "Дней городов" организуют "Дни Москвы в Алтайском крае"

Вениамин Смехов. Фото: M24.ru

24 и 25 октября в рамках проекта "Дни городов" организуют проект "Дни Москвы в Алтайском крае". В рамках мероприятия пройдет творческий вечер Вениамина Смехова и выступление театра Балет "Москва".

Также свои номера представят Цирк на Цветном бульваре, Оперный дивертисмент Московского музыкального театра "Геликон-опера", Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова, а также детского вокально-инструментального ансамбля "Непоседы".

22 октября в рамках Дней Москвы Вениамин Смехов побывал на родине Валерия Золотухина - в селе Быстрый Исток Алтайского края. "Я понимаю теперь, почему Золотухин при любом удобном случае приезжал на Алтай, в свое родное село, а не на модные курорты…Алтайский край – это Шукшин, это Золотухин…", - отметил Смехов.

Организаторами Дней Москвы в Алтайском крае выступили Департамент культуры Москвы и "Центр Культурных Событий".