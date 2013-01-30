На ВВЦ пройдет Континентальный Кубок FIS по лыжным гонкам

30 января 2013, 13:17
На ВВЦ 9 февраля состоится Континентальный Кубок FIS по лыжным гонкам. Поклонники смогут увидеть там более 70 звезд этого вида спорта.
Для участия в гонках в столицу приедут лучшие спринтеры из России, Украины и Белоруссии. Участие в соревнованиях уже подтвердили олимпийский чемпион Никита Крюков, призеры Олимпийских игр Александр Панжинский и Алексей Петухов, победители этапов Кубка мира Наталья Коростелева, Наталья Матвеева и Юлия Иванова.
В программу соревнований войдет индивидуальный спринт свободным стилем. Специально для проведения гонок вокруг 50-метровой рампы на центральной аллее ВВЦ проложат
трассу длиной 1198 метров.
Мероприятие проводится Спортивной дирекцией "Новая Лига" при поддержке Федерации лыжных гонок России, Министерства спорта, туризма и молодежной политики России, а также департамента физкультуры и спорта Москвы.
Напомним, лыжный спуск высотой в 60 метров открылся на ВВЦ накануне, первые соревнования на нем прошли 29 января.
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