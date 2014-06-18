Роллер-квест пройдет на ВДНХ

Квест для роллеров организуют на ВДНХ 22 июня. Участники будут разгадывать шифры, искать знаки, выполнять задания агентов. И все это на трассе протяженностью 15 километров.

Участников разобьют на команды по 2-5 человек. Время прохождения трассы зависит от выполнения командой заданий и скорости езды, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

Для участия необходимо иметь при себе ролики и заряженный мобильный телефон. Командный взнос – 600 рублей.

Все роллеры получат сувениры, а победители квеста – призы.