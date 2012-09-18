Новый детский сад на 125 мест открыли в районе Измайлово

В районе Измайлово Восточного округа открыли новый детский сад. Он расположен по адресу Измайловский проезд, 7.

Новое учреждение построено по типовому проекту и рассчитано на 125 малышей.

"Сейчас садик посещают в основном дети раннего возраста: с полутора лет. Всего у нас 5 групп: 3 – раннего возраста, 1 – младшего и 1 – среднего", - рассказала заведующая детсадом № 2677 Ольга Мазурина.



В детском саду подготовлены игровые комнаты, спальни, физкультурный и музыкальный залы, а также бассейн. Кроме того, в дошкольном учреждении работают медицинская сестра и психолог.

Детский сад располагается на месте, где раньше располагался Черкизовский рынок.