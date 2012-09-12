В ВАО меняются маршруты движения трамваев в выходные дни

12 сентября 2012, 14:25
С 15 сентября по выходным дням меняются маршруты трамваев на востоке Москвы. Изменения коснутся маршрутов №№ 2, 4, 7, 29, 33, 46, следующих по Миллионной улице.
Как сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс", движение по выходным дням будет перекрыто в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей.
Трамваи будут следовать по следующим маршрутам:
№ 4: станция метро "Семеновская" – станция метро "Преображенская площадь" – станция метро "Улица Подбельского" – Богородское.
№ 7: от Ростокинского проезда вместо станции метро "Улица Подбельского" пропускается по улице Бориса Галушкина до 1-го Сельскохозяйственного проезда.
№ 33: от остановки "Храм" вместо станции метро "Улица Подбельского" пропускается по улице Богатырский Мост, Большой Ширяевской улице, Большой Оленьей улице, Оленьему Валу до Сокольнической заставы (станция метро "Сокольники"). Режим работы маршрута – с 5.30 до 24.00.
№ 46: от станции метро "Преображенская площадь" вместо Краснобогатырской улицы направится по Большой Черкизовской улице, Халтуринской улице к станции метро "Улица Подбельского", далее своим маршрутом до Богородского.
Маршрут трамвая № 2 отменяется с передачей вагонов на маршрут № 29, режим работы которого будет таким же.
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