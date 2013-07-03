Форма поиска по сайту

03 июля 2013, 12:56

Спорт

Почти 20 олимпийских чемпионов выступят за Россию на Универсиаде

Восемнадцать олимпийских чемпионов выступят в составе сборной России на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани.

Всего на Универсиаду, которая пройдет с 6 по 17 июля 2013 года, поедут 640 спортсменов и почти 300 тренеров и специалистов.

Среди олимпийских чемпионов - синхронистки Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Анжелика Тиманина, Дарья Коробова и Алла Шишкина; гимнастки Анастасия Близнюк, Ксения Дудкина и Анастасия Назаренко; борцы-классики Роман Власов, Ислам-Бек Альбиев и Алан Хугаев; легкоатлеты Юлия Зарипова и Иван Ухов; гребцы Александр Дьяченко и Юрий Постригай, волейболист Дмитрий Ильиных, дзюдоист Арсен Галстян и прыгун в воду Илья Захаров.

Сборная России выступит в Казани во всех видах спорта, сообщает агентство "Весь спорт".

Больше всего россиян - 108 человек - выступят на соревнованиях по легкой атлетике, в плавании будет представлено 50 спортсменов, в футболе - 40.

