Шарапова в четвертом круге US Open взяла верх над Петровой

Мария Шарапова в матче четвертого круга Открытого чемпионата США взяла верх над соотечественницей Надеждой Петровой со счетом 2:1 по сетам.

Первый сет без особых проблем выиграла Шарапова - 6:1, во второй партии игра у Марии разладилась и сильнее была уже Петрова - 6:4. На ключевой сет Шарапова вышла не слишком готовой продолжать борьбу и уступала 2:0 по геймам, но поединок был прерван из-за дождя. После возобновления матча Мария нащупала свою игру и победила соперницу со счетом 6:4.

Следующую встречу Шараповой предстоит провести с француженкой Марион Бартоли, сообщает Чемпионат.ком.

Отметим, что Мария осталась единственной представительницей России на US Open. Все остальные спортсмены, выступающие за нашу страну, выбыли из борьбы.