Столичное УФСИН приобрело новые автозаки с биотуалетами и отоплением

Автопарк управления по конвоированию УФСИН России по Москве пополнился новыми автомобилями на базе "КАМАЗ". Они оборудованы биотуалетами и модернизированой системой отопления, а также в них установлено видеонаблюдение и система "ГЛОНАСС".

По словам начальника Управления по конвоированию Андрея Архипова, на сегодняшний день автопарк учреждения располагает несколькими десятками специальных автомобилей на базе "КАМАЗ", "ВАЛДАЙ" и "ГАЗЕЛЬ". Все они полностью соответствуют требованиям эксплуатации в столице.

"В условиях мегаполиса к техническому состоянию и внешнему виду транспорта обращается повышенное внимание. Водительский состав проходит определенную дополнительную подготовку, необходимую для работы в сложных дорожных ситуациях", - подчеркнул он.