Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября 2013, 18:32

Безопасность

Столичное УФСИН приобрело новые автозаки с биотуалетами и отоплением

Автопарк управления по конвоированию УФСИН России по Москве пополнился новыми автомобилями на базе "КАМАЗ". Они оборудованы биотуалетами и модернизированой системой отопления, а также в них установлено видеонаблюдение и система "ГЛОНАСС".

По словам начальника Управления по конвоированию Андрея Архипова, на сегодняшний день автопарк учреждения располагает несколькими десятками специальных автомобилей на базе "КАМАЗ", "ВАЛДАЙ" и "ГАЗЕЛЬ". Все они полностью соответствуют требованиям эксплуатации в столице.

"В условиях мегаполиса к техническому состоянию и внешнему виду транспорта обращается повышенное внимание. Водительский состав проходит определенную дополнительную подготовку, необходимую для работы в сложных дорожных ситуациях", - подчеркнул он.

Сайты по теме


УФСИН по Москве автозаки

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика