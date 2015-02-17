17 февраля 2015, 10:30Культура
В Театре российской армии состоится вручение наград "Горячее сердце"
Фото: fondsci.ru
20 февраля в Театре российской армии состоится церемония вручения наград по итогам Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце".
Организатор церемонии – фонд социально-культурных инициатив. Проводится она совместно с министерством образования и науки, Минобороны, министерством России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации стихийных бедствий и других.
Основной целью инициативы является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям, а также преодолевшим трудные жизненные ситуации.
Начало – в 18.00.