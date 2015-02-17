Форма поиска по сайту

17 февраля 2015, 10:30

Культура

В Театре российской армии состоится вручение наград "Горячее сердце"

Фото: fondsci.ru

20 февраля в Театре российской армии состоится церемония вручения наград по итогам Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце".

Организатор церемонии – фонд социально-культурных инициатив. Проводится она совместно с министерством образования и науки, Минобороны, министерством России по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации стихийных бедствий и других.

Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" – проект Фонда социально-культурных инициатив, который реализуется с ноября 2013 года.

Основной целью инициативы является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям, а также преодолевшим трудные жизненные ситуации.

Начало – в 18.00.

Театр Российской Армии церемонии вручения фестивали и праздники Горячее сердце

