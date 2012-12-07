"Рубин" настаивает на переносе матча со "Спартаком"

Руководство казанского "Рубина" обратилось к московскому "Спартаку" с просьбой перенести матч 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги из-за сильных морозов.

По информации портала sportbox.ru на такой шаг казанцы пошли из-за сильных морозов, которые ожидаются в столице Татарстана на следующей неделе. Температура воздуха понизится до 15 градусов ниже нуля.

Вопрос о переносе встречи решится в пятницу.

Отметим, что матч между "Рубином" и "Спартаком" должен был состояться 10 декабря.