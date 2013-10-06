Форма поиска по сайту

06 октября 2013, 16:51

Столичный "Спартак" сыграл вничью с грозненским "Тереком" – 0:0

Московский "Спартак" сыграл вничью с "Тереком" из Грозного на матче 12-го тура ЧР по футболу. Ни одна из команд не смогла забить гол в ворота соперника.

Встреча прошла в Екатеринбурге из-за неготовности поля в столице. "Спартак" набрал 24 очка и догнал "Локомотив", но остался третьим в турнирной таблице, "Терек" стал в турнирной таблице 14-м. Первое место в таблице принадлежит петербургскому "Зениту" – у него 26 очков.

В 13-м туре ЧР, 20 октября, "Терек" сыграет с "Уралом", а "Спартак" с "Анжи" – в тот же день.

