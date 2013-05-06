Форма поиска по сайту

06 мая 2013, 10:58

Спорт

Вратарь "Сибири" Гласс перешел в "Спартак"

Голкипер "Сибири" Джефф Гласс со следующего сезона будет защищать цвета московского "Спартака". Вратарь отыграл в КХЛ четыре сезона, три из которых в казахстанском "Барысе".

В следующем первенства Гласс будет защищать ворота "красно-белых", сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

За четыре сезона Гласс провел в КХЛ 142 игры, из которых в девяти сумел оставить свои ворота в неприкосновености.

В прошлом сезоне Гласс пропускал в среднем 2,02 шайбы за игру.

