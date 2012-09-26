В парке "Сокольники" состоится фермерская ярмарка

С 28 по 30 сентября в парке "Сокольники" впервые пройдет Российская фермерская ярмарка, на которой соберутся более 50 производителей из разных областей, сообщает пресс-служба парка.

На ярмарке будут представлены овощи, фрукты, семена, птица, рыба, мёд, консервации и мясо. Посетители выставки смогут принять участие в дегустациях продуктов и мастер-классах по приготовлению

различных блюд и кондитерских изделий. В "Сокольники" приедут фермеры из одиннадцати областей, а также американский сыровар Джей Роберт Клоуз.

Ярмарка будет работать 28 и 29 сентября с 10:00 до 22:00, 30 сентября с 10:00 до 20:00, вход свободный.