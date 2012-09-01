В Москве открылось кадетское училище Следственного комитета

В Москве состоялась торжественная церемония открытия школы- интерната "Кадетское училище Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского". На церемонии выступил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Внимание и уважение к людям, честность и принципиальность в службе, инициативность и настойчивость – вот те параметры, которые будут заложены нашим воспитанникам. Ведь от морально-нравственных и волевых качеств во многом зависят гражданственность и патриотизм, интеллектуальный и духовный потенциал подрастающего поколения, а значит будущее России", – отметил в своем выступлении Александр Бастрыкин.

В мероприятии приняли участие руководство Следственного комитета России, председатель Следственного комитета Республики Беларусь Валерий Вакульчик, министр обороны РФ Анатолий Сердюков, бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, представители правительства Москвы и церкви, а также сотрудники правоохранительных органов.

В кадетском училище будут обучаться более 500 юных россиян, которых будут готовить к государственной службе. Учебное заведение оборудовано двумя компьютерными классами, спортивным залом, также созданы пять автоматизированных рабочих мест для преподавателей, отмечается в сообщении ведомства.

Благодаря кадетским учреждениям полное среднее общее образование станет более доступным для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из неполных, малообеспеченных семей, а также детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

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