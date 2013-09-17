Минобороны запустит производство фильмов партиотического содержания

До конца года при поддержки Министерства обороны РФ будет создана кинокомпания, задачей которой будет выпуск фильмов патриотического содержания. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания Общественного совета при Минобороны РФ.

"В этом году мы создадим кинокомпанию, которая будет делать документальные, анимационные и художественные фильмы. Основная задача - возвращение к истокам нашей истории и патриотическое воспитание", - сказал Шойгу.

Кроме того, по словам Шойгу, в Минобороны будут издавать сборники патриотических песен, сообщает ИТАР-ТАСС. Как отметил министр обороны, первый такой диск уже готов.