Полицейский и его пассажир погибли в ДТП на Щелковском шоссе

Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и "Газели" на Щелковском шоссе в Подмосковье.

Один из погибших - сотрудник полиции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"Сегодня около 21 часа на Щелковском шоссе в свободное от службы время, управляя автомобилем ВАЗ-2113, сотрудник вневедомственной охраны по Восточному административному округу столицы совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Газель". В результате ДТП сотрудник полиции и его пассажир скончались на месте", - рассказал представитель пресс-службы.

По словам источника, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По факту инцидента проводится служебная проверка.