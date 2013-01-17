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17 января 2013, 23:58

Происшествия

Полицейский и его пассажир погибли в ДТП на Щелковском шоссе

Два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и "Газели" на Щелковском шоссе в Подмосковье.

Один из погибших - сотрудник полиции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"Сегодня около 21 часа на Щелковском шоссе в свободное от службы время, управляя автомобилем ВАЗ-2113, сотрудник вневедомственной охраны по Восточному административному округу столицы совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Газель". В результате ДТП сотрудник полиции и его пассажир скончались на месте", - рассказал представитель пресс-службы.

По словам источника, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По факту инцидента проводится служебная проверка.

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