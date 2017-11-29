Памятник сыщику Аркадию Кошко установят в Тверском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

Памятник сыщику Аркадию Кошко установят в Москве. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Монумент предписано установить до 31 декабря 2019 года в сквере на пересечении улицы Петровка и 2-го Колобовского переулка.

Установить памятник генералу уголовного сыска Российской империи предложил начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин. Данную инициативу одобрили в департамента культурного наследия и Москомархитектуре. 1 марта установку монумента одобрила Мосгордума.

Работы проведут за счет бюджетных средств.

Аркадий Кошко родился в 1867 году в Минской губернии. По его руководством российская сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений в 1913 году. Умер Кошко в Париже в 1928 году.