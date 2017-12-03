Реставрация квартиры Булгакова на Большой Пироговской начнется в 2018 году

Квартиру Михаила Булгакова на Большой Пироговской улице начнут реставрировать в следующем году. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"В будущем году начнем реставрацию квартиры Михаила Булгакова на Большой Пироговской. Именно в ней он написал "Мастера и Маргариту" и "Театральный роман". Квартира станет частью мемориального музея писателя", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в центре столицы в сквере возле музея на Большой Пироговской до конца 2018 года установят памятник писателю. Заявку на установку памятника подал Международный благотворительный фонд имени Чайковского. Организация также возьмет на себя все расходы по возведению монумента.