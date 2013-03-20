Капков обсудит с Любимовым репертуар Театра на Таганке

Решение о выводе спектаклей Любимова из репертуара Театра на Таганке будет принято после встречи с бывшим худруком, рассказал на пресс-конференции журналистам глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

По словам Капкова, 10 дней назад Юрий Любимов написал в ведомство письмо, в котором выразил беспокойство, что его авторские спектакли ставятся без его участия. При этом он не просил вычеркнуть постановки из репертуара, отметил глава департамента.

Сергей Капков заявил, что 29 марта он намерен встретиться c Любимовым, чтобы обсудить этот вопрос. Кроме того, состоится заседание худсовета театра, на котором также будет принято решение.