Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта 2013, 13:00

Политика

Капков обсудит с Любимовым репертуар Театра на Таганке

Решение о выводе спектаклей Любимова из репертуара Театра на Таганке будет принято после встречи с бывшим худруком, рассказал на пресс-конференции журналистам глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

По словам Капкова, 10 дней назад Юрий Любимов написал в ведомство письмо, в котором выразил беспокойство, что его авторские спектакли ставятся без его участия. При этом он не просил вычеркнуть постановки из репертуара, отметил глава департамента.

Ссылки по теме


Сергей Капков заявил, что 29 марта он намерен встретиться c Любимовым, чтобы обсудить этот вопрос. Кроме того, состоится заседание худсовета театра, на котором также будет принято решение.

Сергей Капков Театр на Таганке Юрий Любимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика