Экс-ректор РЭШ Сергей Гуриев избран в наблюдательный совет Сбербанка

Экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев избран в наблюдательный совет Сбербанка. Ранее СМИ сообщали о том, что он подал в отставку с поста ректора РЭШ и отказался баллотироваться в новый состав наблюдательного совета, в котором он находился с 2008 года.

Кроме того, Гуриев сообщил газете The New York Times о том, что не вернется в Россию, пока с него не снимут все подозрения. Следователи несколько раз допрашивали его по второму делу "ЮКОСа". Напомним, Гуриев входит в первую сотню кадрового резерва президента России.