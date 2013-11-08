Форма поиска по сайту

08 ноября 2013, 18:55

Экономика

В ночь на понедельник некоторые услуги "Сбербанка" будут недоступны

В ночь на понедельник, 11 ноября, будут недоступны некоторые услуги "Сбербанка России". На это время запланированы технологические работы.

Как сообщает пресс-служба банка, с 0.30 до 04.00 приостановят операции в "Личном кабинете", в банкоматах и терминалах "Сбербанка". Также будут недоступны платежи в интернете и в системах "Сбербанк Онлайн" и "Мобильный банк".

Отмечается, что финансовые операции по банковским картам будут выполняться, но возможны кратковременные перерывами в пять минут.

