На "Сапсане" и "Аллегро" чаще ездят бизнесмены и туристы - опрос

По заказу ОАО "РЖД" составлен социальный портрет среднестатистического пассажира скоростных поездов "Сапсан" и "Аллегро".

Выяснилось, что чаще всего "Сапсаном" пользуются бизнесмены в возрасте от 30 до 50 лет, совершающие деловые поездки между Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом.

Большинство пассажиров - высококвалифицированные специалисты, топ-менеджеры предприятий, владельцы бизнеса с доходами средним и выше среднего.

Поездом "Аллегро" чаще всего пользуются работающие люди старше 40 лет, совершающие туристические поездки, сообщает "Агентство Транспортных Новостей".