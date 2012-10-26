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26 октября 2012, 14:16

Происшествия

В СВАО пьяная автомобилистка врезалась в припаркованный эвакуатор

Утром 26 октября на улице Хачатуряна на северо-востоке столицы пьяная автомобилистка, управлявшая Opel Corsa, врезалась в припаркованный эвакуатор. В результате ДТП пассажир иномарки погиб на месте. Водитель эвакуатора не пострадал.

"Концентрация алкоголя в крови у 26-летней автомобилистки составила 1,03 промилле", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Нарушительнице грозит до семи лет лишения свободы.

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